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05 Mart 2021 Cuma 18:39:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 18:39:00

MSB: Herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

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Milli Savunma Bakanlığı Bitlis'te 11 askerimizin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB): "Helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı." dedi.

Yapılan açıklamada:

Bingöl'den hareket öncesinde Tatvan'da faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edildi.

İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Kara Kuvvetleri Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etti. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir.

Detaylar gelecek....

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb Kara Kuvvetleri
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