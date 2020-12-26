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26 Aralık 2020 Cumartesi 18:53:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 19:08:00

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : MSB Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı terörist
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