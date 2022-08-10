PKK'ya ağır darbe: 9 terörist daha etkisiz!

MSB: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Mardin sınırında sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!"
Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz! #MSB pic.twitter.com/LtIR2R0Vhf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2022
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