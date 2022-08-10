PKK'ya ağır darbe: 9 terörist daha etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin sınırında sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz!"