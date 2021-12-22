MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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22 Aralık 2021 Çarşamba 11:15:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 11:16:00

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Kaynak: DHA

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MSB: Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB: Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Etiketler : MSB Mehmetçik Barış Pınarı bölgesi PKK/YPG
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