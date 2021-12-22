MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:15:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 11:16:00
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Kaynak: DHA
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MSB: Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB: Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.