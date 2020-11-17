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17 Kasım 2020 Salı 12:57:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 13:45:00

MİT'ten nokta atışı operasyon! Gri kategoriye bir çizik daha

Kaynak: DHA

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Terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atan MİT, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği son operasyonla arananlar listesinde gri kategoride yer alan İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi. 

DHA'nın haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), eylem hazırlığındaki teröristlerin aktarımını yapan, PKK/KCK'nın sözde 'Sincar gümrük sorumlusu', 'Azad Heşet' kod adlı terörist İrfan Akcan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT'in sahadaki istihbarat unsurları, 'terörden arananlar listesi'nde 'gri kategori'de bulunan terörist İrfan Akcan'ın PKK/KCK'nın sözde 'Sincar gümrük sorumlusu' olduğunu belirledi. Terörist Akcan, MİT tarafından sıkı takibe alındı. PKK'lı Akcan'ın, Irak-Sincar ile Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, sınır hattında ticaret yapan yerel halktan haraç topladığı tespit edildi. Akcan'ın güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere Suriye'den Irak'a cephane ve terörist aktarımı yapacağı yönünde elde edilen anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. Sincar'ın Suriye sınırında, 8 Kasım'da gerçekleştirilen MİT operasyonuyla İrfan Akcan, etkisiz hale getirildi.

PKK terör örgütüne 2010’da katılan İrfan Akcan'ın, 2015’te Silopi’de çukur- barikat olaylarında jandarma, polis ve TSK personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldığı belirtildi. Geçen yıl PKK/KCK’nın sözde 'Sincar gümrük sorumlusu' olan teröristin, Sincar’da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendiği, sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK için haraç topladığı belirlendi. Teröristin, örgütte bulunduğu süre içinde 'Rojger Azad', 'Azad Munzur' ve 'Azad Heşet' kod isimlerini kullandığı öğrenildi. 

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