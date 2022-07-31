Devlet unutmaz

MİT'ten sınır ötesinde bir başarılı operasyon daha. 2008'de Güngören saldırısının faili Suriye'de etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristler, Güngören'deki Menderes Caddesi'nde 27 Temmuz 2008'de bombalı saldırı düzenledi. İlk bombanın patlatılmasının ardından olay yerindekilere yardım etmek üzere kalabalık toplandığı sırada çöp kutusuna bırakılan ikinci bomba infilak ettirildi. İki bombanın 10 dakika arayla patlaması sonucu 5'i çocuk 18 kişi öldü, 154 kişi yaralandı. O saldırının faillerinden PKK'lı Rüstem kod adlı Nüsret Tebiş, MİT'in başarılı operasyonuyla Suriye'de etkisiz hale getirdi.

IRAK'IN KUZEYİNE KAÇMIŞTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombalı eylem sonrasında Irak'ın kuzeyine kaçan Tebiş'in Suriye'ye geçtiği belirlendi. MİT, Tebiş'in Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti. Terörist Tebiş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 1258 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve firari sanık olarak aranan Tebiş'in, örgüte 1995'te Siirt'in Baykan ilçesinden katıldığı, daha sonra Demokratik Halk Partisinin (DEHAP) İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında görev yaptığı, bu dönemde PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören saldırısının ardından Irak'ın kuzeyine kaçtığı öğrenildi.

2 SANIĞA 18'ER KEZ MÜEBBET

Saldırının ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 9 kişi hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış ve yargılama sonunda 2 sanığa "devletin birliğini bozmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Bir sanık beraat etmiş, 6 sanık da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.

SOYLU'DAN MESAJ: MİT, KATİLE HADDİNİ BİLDİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından operasyonu kutladı: "Haklı, güçlü ve davasını takip eden Türkiye var... Dün Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu'nun tüm dünyaya verdiği mesaj; 14 yıl önceki Güngören saldırısının faillerinden olan katile, MİT'in, haddini bildiren operasyonu... Allah razı olsun."

30 TEMMUZ 2022... OĞLUNUN ÖLDÜĞÜ YERE KOŞTU

Terörist Nüsret Tebiş'in öldürüldüğü haberini alan, Perihan Ağca, saldırının gerçekleştiği Menderes Caddesi'ne geldi. Saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat Ağca'nın annesi Perihan Ağca, "Benim oğlum 14 yaşındaydı askeri okulu kazanmıştı. Tek hatası buradan geçmek, tek hatası o" dedi. Ölenler için yapılan anıtın başında gözyaşlarını tutamayan Perihan Ağca şöyle konuştu: "Benim kıyametim 15 sene önce oldu. Halen çekiyorum, akıl sağlığımdan oldum. Ben devletimizden tek şey istiyorum. Artık bizim şehit kartımızı versin. Haberi televizyonda duydum eş dost aradı. Aynı günü bir daha yaşadım, televizyonda görünce kendimden geçtim attım kendimi sokağa."

DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

Olay gününe şahit olan esnaf Hüseyin Güneş ise şöyle konuştu: "Her yer kan revan içindeydi. O günü hatırlıyorum ilk bomba yukarıda patladı sonra vatandaşlar toplanınca diğer bomba patladı. Hiç birinin kanı yerde kalmadı kalmayacak da. Devletimize teşekkür ederiz."

ASKERİ OKULU KAZANMIŞTI

Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Şentürk'ün annesi Şadiye Şentürk şöyle konuştu: "Çok mutluyum onu etkisiz hale getiren askerin ellerini, ayaklarını öpüyorum" diyerek şunları kaydetti: "14 senedir bu anı bekliyorduk. Oğlum askeri liseyi kazanmıştı. Terör olaylarını izlediği zaman 'Anne ben subay olacağım. Bunların hepsini öldüreceğim' diyordu."

Şadiye Şentürk 'Bir nebze içimiz soğudu" dedi.

GELİNLİĞİ MEZARINA ÖRTÜLMÜŞTÜ

27 Temmuz'da saldırıda hayatını kaybedenler Güngören Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle anıldı. Saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aleyna Çelik'in küçük gelinliği de ölümünün yıldönümünde mezarına örtülmüştü.

Aleyna Çelik, 27 Temmuz'da mezarı başında anılmıştı.

'YILLAR SONRA GELEN HEDİYE'

Hayrettin Güler, saldırı günü kuş yemi almak için dışarı çıkmıştı. İlk patlamayı duyduğunda ne olduğunu öğrenmek için olay yerine giden Güler, eşinin "Gitme" uyarısına rağmen olay yerine koştu ve ikinci patlamada yaşamını yitirdi. 2013'te Hayrettin Güler'in eşi ve kızına ilk sivil şehitlik maaşı bağlandı. Teröristin etkisiz hale getirildiğini öğrenen Güler'in eşi Bengü Güler, "Askerimize çok teşekkür ediyorum. Elleri dert görmesin. Allah onların yolunu açık etsin. Yıllar sonra gelen bir hediye oldu. Bizlerin duyguları hiçbir zaman net olamıyor" dedi.