Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) icra edilen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:



Geçtiğimiz bir ay içerisinde 4’ü büyük, 17’si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiştir. Son bir ayda 37'si yurt içi 74'ü yurt dışında olmak üzere toplam 111 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 176 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 128 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Suriye Harekat alanlarında alınan emniyet tedbirleri ve icra edilen istikrar harekâtı neticesinde; Fırat Kalkanı Harekât Alanında, son iki yıl içinde toplam 583 DEAŞ’lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 374 PKK/YPG’li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekât Alanında, son iki yıl içinde toplam 99 DEAŞ’lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 902 PKK/YPG’li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Barış Pınarı harekâtıyla 9 Ekim 2019’dan bugüne kadar toplam 100 DEAŞ’lı terörist yakalanmıştır.