27 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu...

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21 Kasım 2020 Cumartesi 09:55:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 09:55:00

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım: Ağdam'da 27 yıl sonra ilk ezan

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Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Ağdam'a bayrak dikti, kent camisinde ezan okundu.

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Ağdam iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerlerinin bayrak diktiği kent camisinde ezan okundu.

Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçlerinin Ağdam'dan çıkması üzerine Azerbaycan ordusu kente girdi. Azerbaycan askerleri, önce Ağdam'a giden yolları mayınlardan temizledi, daha sonra zırhlı araçlar ve tanklar şehre giriş yaptı. Kent merkezindeki camiye gelen askerler etrafı temizledi, camiye ve minaresine bayrak astı.

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