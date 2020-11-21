Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım: Ağdam'da 27 yıl sonra ilk ezan
Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Ağdam'a bayrak dikti, kent camisinde ezan okundu.
Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Ağdam iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerlerinin bayrak diktiği kent camisinde ezan okundu.
Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçlerinin Ağdam'dan çıkması üzerine Azerbaycan ordusu kente girdi. Azerbaycan askerleri, önce Ağdam'a giden yolları mayınlardan temizledi, daha sonra zırhlı araçlar ve tanklar şehre giriş yaptı. Kent merkezindeki camiye gelen askerler etrafı temizledi, camiye ve minaresine bayrak astı.
Yıllar önce binbir zulüm ve işkenceyle öz toprakları işgal edilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz, bugün kendi topraklarına dönüyor. Kardeşlerimizin inandıkları gibi özgürce yaşayacakları #Ağdam’da bugün ilk ezan okundu, ilk namaz kılındı. pic.twitter.com/gx7OlApUNJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2020
- "Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek"
- 27 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu...
- Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü
- Başkan Erdoğan, uçan araba 'TUSİ'yi inceledi
- Başkan Erdoğan ve Kral Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi
- Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri her gün büyüyor! İki aile daha katıldı