Milli Savunma Bakanlığı uzaydan görüntüsünü paylaştı! İşte Göktürk-1'in kadrajından Sultan Alparslan'ın silüeti

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda zaferin 949'uncu yıl dönümü için milli parkın bitişiğine yapılan Sultan Alparslan'ın silueti uzaydaki Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu tarafından görüntülendi.



Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğine çizilen 442×275 metre boyutlarındaki Sultan Alparslan'ın silüetini görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesinde traktör sürümüyle 121 dönüm araziye çizilen Sultan Alparslan’ın silüeti, 30 Ağustos 2020 tarihinde Hv.K.K.lığı tarafından Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu ile uzaydan görüntülendi.

GUINNES'E BAŞVURULDU

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak oluşturulan Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutundaki siluetinin yapıp görüntüsünü paylaşmıştı. Siluet için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulduğu tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.