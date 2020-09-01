Milli Savunma Bakanlığı uzaydan görüntüsünü paylaştı! İşte Göktürk-1'in kadrajından Sultan Alparslan'ın silüeti
Kaynak: Akşam
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğine yapılan Sultan Alparslan'ın silüetinin Göktürk-1'den gelen görüntüsünü paylaştı.
Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda zaferin 949'uncu yıl dönümü için milli parkın bitişiğine yapılan Sultan Alparslan'ın silueti uzaydaki Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu tarafından görüntülendi.
Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğine çizilen 442×275 metre boyutlarındaki Sultan Alparslan'ın silüetini görüntüledi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesinde traktör sürümüyle 121 dönüm araziye çizilen Sultan Alparslan’ın silüeti, 30 Ağustos 2020 tarihinde Hv.K.K.lığı tarafından Göktürk-1 Keşif-Gözetleme Uydusu ile uzaydan görüntülendi.
GUINNES'E BAŞVURULDU
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak oluşturulan Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutundaki siluetinin yapıp görüntüsünü paylaşmıştı. Siluet için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulduğu tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.
- Bakan Koca koronavirüste artışın en çok olduğu illeri açıkladı
- Piyasa değeri 6 milyon TL olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
- Detaylar ortaya çıktı! Kadın pilotlarımız, Yunan pilotları kovalamış
- Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti
- Milli Savunma Bakanlığı uzaydan görüntüsünü paylaştı! İşte Göktürk-1'in kadrajından Sultan Alparslan'ın silüeti
- Türk polisi yakalar! Polisin kovaladığı hırsız 3 kilometre sonra yakalandı, çalınan telefon sahibine teslim edildi