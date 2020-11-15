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15 Kasım 2020 Pazar 21:15:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 21:15:00

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, teröre geçit verilmeyeceği vurgulanarak, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadesi kullanıldı. 

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