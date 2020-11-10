Bakan Akar'dan kardeş Azerbaycan'a tebrik

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamasından satır başları:



"Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz."

"İşgal altındaki tüm toprakların Azerbaycan'a iade edilmesi sürecinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."

2/ MSB HULUSİ AKAR: İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. ��������