Bakan Akar'dan kardeş Azerbaycan'a tebrik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kardeş Azerbaycan'ın zaferini kutladı: Tek yürek olmaya devam edeceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, haydut Ermenistan'ı bozguna uğratan Azerbaycan ordusunu, Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve kardeş Cumhurbaşkanı Aliyev'i alınan zaferden dolayı tebrik etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Akar "tek yürek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamasından satır başları:
"Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz."
"İşgal altındaki tüm toprakların Azerbaycan'a iade edilmesi sürecinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."
2/ MSB HULUSİ AKAR: İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. ��������— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2020