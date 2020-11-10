  • BIST
    1230.95
  • Dolar
    8,2320
  • Euro
    9,7111
  • Altın
    496,1200
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan zafer telefonu
Sosyal medya Aliyev'in o sözlerini konuşuyor: Ne oldu Paşinyan?
Bakan Akar'dan kardeş Azerbaycan'a tebrik
Milli Savunma Bakanlığı kardeş Azerbaycan'ın zaferini kutladı
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Karabağ hakkında itiraf gibi sözler
"Anlaşmayı basından öğrendim"
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
Çavuşoğlu'ndan kardeş Azerbaycan'a tebrik
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Aliyev'den zafer açıklaması: Sıçan gibi anlaşmayı imzalayacak
Meclis Başkanı Şentop'tan Karabağ açıklaması
Haydut Ermenistan yenilgiyi kabul etti: Başka şansım yoktu
ABD'den Esed rejimine bağlı birçok kişi ve kuruluşa yaptırım
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Belarus 2 İngiliz diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Türkiye'nin altın madeni
İzmir Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
İngiltere'den kritik uyarı! 3. Dünya savaşı çıkabilir
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Bayrak Günü mesajı
Nevşehir'de feci kaza! 4 ölü, 3 yaralı
Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin açıklama
Bugün burçları neler bekliyor? 10 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
10 Kasım 2020 Salı 12:48:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 12:48:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kardeş Azerbaycan'ın zaferini kutladı: Tek yürek olmaya devam edeceğiz

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, haydut Ermenistan'ı bozguna uğratan Azerbaycan ordusunu, Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve kardeş Cumhurbaşkanı Aliyev'i alınan zaferden dolayı tebrik etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Akar "tek yürek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamasından satır başları:

"Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz."

"İşgal altındaki tüm toprakların Azerbaycan'a iade edilmesi sürecinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."

Başarı tesadüf değil

Başarı tesadüf değil
Cem Yılmaz ile ayrılan Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu!

Cem Yılmaz ile ayrılan Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu!
Ekimin zirvesi ünlü şarkıcı Hande Yener

Ekimin zirvesi ünlü şarkıcı Hande Yener
Ünlü oyuncu Berk Oktay'dan sürpriz karar...

Ünlü oyuncu Berk Oktay'dan sürpriz karar...

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti
Hülya Avşar kendi turnuvasında şampiyon oldu

Hülya Avşar kendi turnuvasında şampiyon oldu
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu örnek bir davranışa imza attı... Yardım için güldürdü

Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu örnek bir davranışa imza attı... Yardım için güldürdü
Şarkıcı Berkay yeni şirketi için mekan bakıyor

Şarkıcı Berkay yeni şirketi için mekan bakıyor
Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu artık kaçmıyorlar! İlişki tam gaz devam...

Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu artık kaçmıyorlar! İlişki tam gaz devam...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER