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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan ve Doğu Akdeniz mesajı
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12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:41:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:25:00

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan ve Doğu Akdeniz mesajı

Kaynak: Sabah

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Türkiye adına Yunanistan'a çağrıda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı diyaloğa çağırarak 'Türkiye iyi komşuluktan ve uluslararası hukuktan yanadır' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Akar, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız" dedi. Bakan Akar ayrıca, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan'a kritik bir çağrıda bulundu. Akar, Yunanistan ile yaşanan sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yana olunduğunu ifade etti.

YUNANİSTAN-MISIR ANLAŞMASINA TEPKİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız" dedi. Bakan Akar, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu belirtti.

İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VE DİYALOGDAN YANAYIZ

Akar, "Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız" derken, "Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun anlaşmalarını sorgulamak yerine sağduyulu bakış sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

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