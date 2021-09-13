Bakan Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede Bakan Akar, 'Tek millet iki devlet' anlayışıyla Türkiye'nin, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Akar, ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasından dolayı Veliyev'i tebrik edip, kendisine görevinde başarılar diledi.
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