VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sadece yüzde 1,2'si çift doz aşı yaptıranlar
2021 yılında 130 terör saldırısı engellendi
"5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz"
"Vakaların yaygınlaşması durumunda etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız"
"En büyük idealimiz sorumluluk ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmektir"
Petrol devlerinin yılın ilk yarısındaki geliri 825 milyar doları aştı
Bakan Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü
"Milli iradenin gücü önünde duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik"
Ticaret Bakanlığından İstanbul'da eş zamanlı 'hal' denetimi
Tripolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu
Hamsinin fiyatı 20 liradan satılmaya başladı
Autoshow, yarın ilk kez dijitalde ziyarete açılıyor
Kaykayla Türkiye turu! Tam bir yıl sürecek
Ekranda reyting savaşı
İrem'den Zeki Müren selamı
"Dön artık Tarkan!"
"Evimde organik bahçem var"
Bebek yükleniyor
"En büyük gücüm annem"
Sıla'nın konser maratonu
Sahte paylaşımıyla çok konuşuldu
"Yeni nesil gümbür gümbür geliyor"
Sonbahar şarkısı
Ticaret Bakanlığı, tüketici ürünlerine yönelik denetimlerini kesintisiz sürdürüyor
13 Eylül 2021 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 14:45:00

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Kaynak: DHA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede Bakan Akar, 'Tek millet iki devlet' anlayışıyla Türkiye'nin, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Akar, ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasından dolayı Veliyev'i tebrik edip, kendisine görevinde başarılar diledi.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar Azerbaycan Genelkurmay Başkanı azerbaycan
Devleri buluşturan proje

Devleri buluşturan proje
Alaçatı'da 'ev'lendiler

Alaçatı'da 'ev'lendiler
Dijitalde sunucu oldu

Dijitalde sunucu oldu
4 kişilik aile pozu

4 kişilik aile pozu
11 yıl sonra bir aradalar

11 yıl sonra bir aradalar
Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin güçlü kadınları

Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin güçlü kadınları
Güçlü olmanın formülünü verdi

Güçlü olmanın formülünü verdi
Tatlıöz'ün yası bitti

Tatlıöz'ün yası bitti
"Zararı kendine olan tiplerdenim"

"Zararı kendine olan tiplerdenim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER