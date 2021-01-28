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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
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28 Ocak 2021 Perşembe 23:19:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 23:19:00

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 4 saat 30 dakika sürdü.

MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumakta kararlı olduğu vurgulandı.

Bildiride, Türkiye'nin güney komşularındaki terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi için uluslararası aktörlerin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride, Somali, Afrika ve değişik coğrafyalardaki terör kınanarak, barış için Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceği vurgulandı.

MGK BİLDİRİSİNDE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

1- Milli güvenliğimiz açısından önem arz eden iç ve dış meseleler çerçevesinde 2020 yılında dünyada ve bölgemizde yaşanan siyasi, askeri ekonomik ve sosyal gelişmelerin ülkemiz üzerindeki etkileri etraflıca değerlendirilmiş; 2021 yılında meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bunlara karşı alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

2- PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ v DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

3- Bölgemizdeki başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış; meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir.

4- Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde her platformda öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğu, buna mukabil ülkemizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

5- İstikrara kavuşması için büyük çaba sarf ettiğimiz dost ve kardeş ülke Somali başta olmak üzere Afrika'da ve değişik coğrafyalardaki pek çok ülkede yükselişe geçen terör ve şiddet olayları kınanarak Türkiye'nin; barış, istikrar ve refahın tesisi hususunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği belirtilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Milli Güvenlik Kurulu mgk mgk toplantısı
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