Bakan Özer'den Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine tokat gibi cevap!

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30 Aralık 2021 Perşembe 13:06:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 14:25:00

Kılıçdaroğlu MEB'e alınmadı: Emrivaki talebi karşılamamız beklenmesin

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili açıklamasına ilişkin, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun randevu talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da Kılıçdaroğlu'nun 'mülakat' iddialarıyla ilgili bir açıklama gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mülakatlarda CHP Genel Başkanı'nın iddia ettiği gibi bir Danıştay kararı yoktur, kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir." denilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atamalarla ilgili "Danıştay kararına uymuyorlar" açıklamasına ilişkin, "Atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz" denilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 bin öğretmen atamasındaki sözlü sınav hakkında yaptığı açıklama üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereğinin ortaya çıktığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun, açıklamasında "Danıştay'ın verdiği bir karar var. 'Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz' diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar" dediği hatırlatılarak, şunlar kaydedilmişti.

"Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz."

KILIÇDAROĞLU: MEB'E GİDECEĞİM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 13.00'te randevu talebine cevap vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini açıklamıştı.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer CHP lideri Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı
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