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20 Nisan 2024 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 11:45:00

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 Şubat 2024 tarihinde imzalanan "Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz III Projesi" anlaşma mektubunun 244 sayılı kanunun 5'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince onaylanması hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler bulunuyor.

Etiketler : milletlerarası anlaşma resmi gazete recep tayyip erdoğan
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