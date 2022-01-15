VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hayvan barınağına ziyaret
"Boşanma belli olsun netleşir"
Tonga'da yanardağdaki patlamanın ardından tsunami uyarısı yapıldı
Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpek kayıt altına alındı
3 bin kişiyi coşturdu
2 yılda 1 milyonu aşkın kişi ziyaret
FETÖ iddianamesindeki tespitler darbe hevesini gözler önüne serdi
Özel okullar tavanı yemekle aştı
Renkleri inanılmaz... Avustralya'da görüntülendi
Gümrük muhafaza ekipleri 10 günde 400 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
"Doğal gaz yardımı 'ısıl harita'ya göre belirlenecek"
Cezalandırma operasyonları sürüyor: 44 terörist etkisiz hale getirildi
Merkür Retrosu burcunuzu nasıl etkileyecek? Uzman Astrolog Barış Özkırış'tan haftalık burç yorumları
Set kazası soruşturması için telefonunu teslim etti
Halk Bankası davasında yargılama süreci askıya alındı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 60'ı tutuklandı
Anne olmayı zorlaştıran sendrom: Asherman
Korona değil zatürre olabilirsiniz
Sütün fazla içilmesi ciltte akne nedeni
Atama kararları Resmi Gazete'de
Millet Partisi Genel Başkanı vefat etti
Mezarlıkta PKK renkleriyle peyzaj! İBB skandala sessiz kaldı
Bakan Koca köye aşı götüren sağlıkçıların videosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan güncel karantina ve izolasyon uygulamaları rehberi
15 Ocak 2022 Cumartesi 08:14:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 08:14:00

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Edibali için yarın Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardından saat 15.00'te TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek.

Edibali'nin naaşı, 16 Ocak Pazar günü İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Etiketler : millet partisi aykut edibali vefat
Türk sanatçılar NFT dünyasında

Türk sanatçılar NFT dünyasında
Film heyecanı

Film heyecanı
Trump'ta sahneye çıkıyor

Trump'ta sahneye çıkıyor
Kendimi oynuyorum

Kendimi oynuyorum
Aleyna'ya annesinden Uzi vetosu

Aleyna'ya annesinden Uzi vetosu
Leyla'nın ilk tatili

Leyla'nın ilk tatili
Ablası sandılar

Ablası sandılar
Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in

Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in
'Bu sen değilsin'

'Bu sen değilsin'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER