MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nihayet Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde olan Ayasofya Camisi'nin kilitleri açılmış, maziyle atinin manevi kucaklaşması temin edilmiştir." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmalarından satırbaşları;
"Nihayet Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde olan Ayasofya Camisi'nin kilitleri açılmış, maziyle atinin manevi kucaklaşması temin edilmiştir."
"Hitamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Camisi'nin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasının önündeki bütün sahte ve sanal bariyerler yıkılmıştır."
"Ayasofya Camisi Türk milletinin emanetindedir. Bu emanetin üzerinde şaibe oluşturmak ve şüphe uyandırmak hiç kimsenin haddi ve harcı değildir."
"Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi selamlayacaktır."
* Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına da hazır olmalıdır.
* ABD yönetiminin ‘Hayal kırıklığı’ yorumu cibilliyetsiz ve ciddiyetsiz bir ithamdır.
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