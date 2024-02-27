27 Şubat 2024 Salı 16:18:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 16:18:00
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süleyman Hurma ile görüştü
Kaynak: AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyetle görüştü.
MHP'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Hurma ve heyet Bahçeli'yi ziyaret ederek, kulüple ilgili bilgilendirmede bulundu.
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