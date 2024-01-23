VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: DEM'lenmiş CHP mağlup olacak
KİT reform çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı
Tüketici güven endeksi yükseldi
İran'dan ABD'ye tehdit: Savaşın kapsamı genişleyecek
Borsa güne 8.101,23 puandan başladı
23 Ocak 2024 Salı 10:38:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 10:38:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor. CHP'nin DEM ile yaptığı ittifaka değinen Bahçeli, "DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Demlenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Cumhur ittifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek.

DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır.

Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.

Etiketler : mhp devlet bahçeli grup toplantısı
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX