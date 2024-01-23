MHP Genel Başkanı Bahçeli: DEM'lenmiş CHP mağlup olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Demlenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Cumhur ittifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek.



DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır.

Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.