Mevlüt Çavuşoğlu: İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda Türkiye ile iş birliği yapma arzusunda olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin, sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda Türkiye ile iş birliği yapma arzusunda olduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz."

"İlişkilerin normal bir şekilde seyredebilmesi için İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım."