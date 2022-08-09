9 Haziran Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, 12 il için "sarı kodlu" uyarı verilirken Meteoroloji, İstanbul için gün verdi. Çarşamba günü başlaması beklenen yağışların hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-13 Ağustos tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışı etkili olacak.

12 İLE "SARI KODLU" UYARI

Öte yandan Meteoroloji, 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 36°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 33°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 23°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 26°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 26°C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 20°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık