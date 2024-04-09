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09 Nisan 2024 Salı 09:46:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 09:46:00

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Kaynak: IHA

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Adıyaman çevreleri ile Malatya (Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol), Elazığ (Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice) ve Bingöl'ün (Genç, Solhan) güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Adıyaman çevreleri ile Malatya (Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol), Elazığ (Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice) ve Bingöl'ün (Genç, Solhan) güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar erimeleri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Etiketler : meteoroloji sağanak yağış
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