Meteoroloji il il uyarıp gün verdi! Yağmur ve soğuk hava geri geliyor
Meteoroloji'nin son dakika uyarısında kuvvetli sağanak yağmur geri geliyor. Pazartesi gününden itibaren yağışlar, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve deprem bölgesinde etkili olacak. Peki diğer bölgelerde hava nasıl olacak? İşte 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, hava durumu…
Meteoroloji, son hava tahminini açıkladı. Yağmur ve soğuk hava geri geliyor. Önümüzdeki hafta sağanak yağışlar ve soğuk hava dalgası kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde etkili olacak. İşte güncel hava durumu raporu...
SAĞANAK YAĞMURLAR NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?
İstanbul'da 24-25 derecelerde olan hava sıcaklığı ani düşüşle önümüzdeki hafta 18 dereceleri görecek.
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre 9 Eylül pazartesi gününde sonra özellikle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.
6 EKİM'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.
Hava sıcaklığının da Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu,kuzeyi zamanla çok bulutlu, Gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.
AMASYA °C, 25°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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