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06 Ekim 2023 Cuma 08:50:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 08:50:00

Meteoroloji il il uyarıp gün verdi! Yağmur ve soğuk hava geri geliyor

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Meteoroloji'nin son dakika uyarısında kuvvetli sağanak yağmur geri geliyor. Pazartesi gününden itibaren yağışlar, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve deprem bölgesinde etkili olacak. Peki diğer bölgelerde hava nasıl olacak? İşte 5 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, hava durumu…

Meteoroloji, son hava tahminini açıkladı. Yağmur ve soğuk hava geri geliyor. Önümüzdeki hafta sağanak yağışlar ve soğuk hava dalgası kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde etkili olacak. İşte güncel hava durumu raporu...

SAĞANAK YAĞMURLAR NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

İstanbul'da 24-25 derecelerde olan hava sıcaklığı ani düşüşle önümüzdeki hafta 18 dereceleri görecek.

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre 9 Eylül pazartesi gününde sonra özellikle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.

6 EKİM'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

Hava sıcaklığının da Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu,kuzeyi zamanla çok bulutlu, Gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.

AMASYA °C, 25°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : hava durumu İstanbul Ankara İzmir Marmara Karadeniz Doğu Anadolu deprem bölgesi kuvvetli yağmur meteoroloji
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