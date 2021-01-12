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12 Ocak 2021 Salı 09:37:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 09:37:00

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak, kar ve fırtına var...

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara'da kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, kıyı Ege ile batı ve orta Karadeniz'de sağanak yağış etkili olurken Kars ve Ardahan çevresinde ise kar yağışı kendisini gösterecek.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken Marmara'da kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, kıyı Ege ile batı ve orta Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.

Yapılan açıklamada yurdun kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, bu akşam ilk saatlerde ise Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege Kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²),Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege ile Göller Yöresi ve Çevresinde (Antalya’nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ve Denizli ile Konya’nın güneybatı ilçeleri) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kıyı Ege’de (Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, İzmir) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBULLULAR DİKKAT

İstanbul’da beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 20°C

Çok bulutlu

ERZURUM 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR -2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : meteoroloji kar yağış
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