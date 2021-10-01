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01 Ekim 2021 Cuma 08:12:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 08:12:00

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak ve sel geliyor

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1 Ekim güncel hava durumu rapor yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre Türkiye genelinde sağanak var. Sel ve su baskınlarına karşı da dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. İşte günce hava durumu raporu...

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale ve Muğla, orta ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı. Yağışların Muğla ile Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı iç kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : sağanak sel yağmur istanbul ege marmara
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