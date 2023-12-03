Mersin'de tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi
Kaynak: AA
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser bulundurulduğu belirlenen merkez Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.
Adreste 4'ü insan figürlü 6 obje bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
- Mersin'de tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirildi
- Başkan Erdoğan, Katar'a gidiyor: En önemli başlık Gazze olacak
- Kayseri'de "Can dostlarımız" operasyonu: 35 kişi yakalandı
- Gökçeada feribot hattında yarın tek sefer yapılacak
- Bakan Göktaş: Kamuda çalışan engelli sayısını 68 bine ulaştırdık
- Türkiye ile Suudi Arabistan'dan yeni işbirliği