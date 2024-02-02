MB Başkanı Erkan görevinden affını istedi: Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istediğini duyurdu.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK'in ( @memetsimsek ) Basın Açıklaması - 02.02.2024https://t.co/eMfC3CT7ma pic.twitter.com/V5FJfopH4K — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) February 2, 2024

HAFİZE GAYE ERKAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Başkan Erdoğan'a "Görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum" sözleri ile teşekkür etti.

Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" açıklamasında bulundu.

"PROGRAMIMIZ KARARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaye Erkan'ın görevden affını talep etmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir." sözlerini kullandı.

Cevdet Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.