23 Haziran 2019 19:53 | Pazar
Merak ediliyordu... İşte seçime katılım oranı
Yenilenen İstanbul seçiminde katılımın ne kadar olacağı da merak edilen konular arasındaydı.
Oyların şu ana kadar yüzde 98’den fazlasına ilişkin sonuçlar AA tarafından duyuruldu. Şu ana kadar katılım yüzde 84.42 olarak görünüyor. 23 Haziran seçiminde şu ana kadar oluşan tablo şöyle:
• Toplam Seçmen 10,570,222
• Kullanılan Oy 8,825,964
• Geçerli Oy 8,655,585
• Geçersiz Oy 170,379
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