Mehmetçik 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatı kaybeden vatandaşlar için bir yıl sonra depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/SP13JRfeoo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2024
Öte yandan, saygı duruşunun gerçekleştirildiği anlardan görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde, Bakanlık binası ve Kuvvet Komutanlıkları yerleşkesinin yanı sıra hudut birliklerinde görev başındaki Mehmetçiğin de saygı duruşunda bulunduğu görüldü.
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