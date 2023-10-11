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11 Ekim 2023 Çarşamba 19:12:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 19:12:00

Mayınla mücadeleye yönelik "üçlü girişim" kuruluyor

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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleyi birlikte yapacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ve Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru ile bir araya geldi.

Toplantıda, Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleyle ilgili birlikte çalışmaya yönelik "üçlü girişim" oluşturulması konusunda karar alındı.

Etiketler : Bulgaristan Mayın Romanya Yaşar Güler
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