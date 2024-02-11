Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı
Kaynak: AA
Kıyı Ege ve Marmara'nın batısı için fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleriyle Manisa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
- AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına saldırı: Bir kişi yakalandı
- Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı
- "Bizde CHP gibi kibirli bir dil olamaz"
- Bahçeli: Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçmiştir
- Türkiye'nin onur konuğu olduğu Dünya Hükümetler Zirvesi yarın Dubai'de başlıyor
- Emine Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı