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05 Kasım 2020 Perşembe 09:19:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 09:21:00

Marmara Denizi'nde İstanbul'u sallayan deprem

Kaynak: İHA

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Kandilli Rasathanesi'nce açıklanan bilgilere göre merkez üssü Marmara Denizi'nin Silivri açıkları olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 08.46'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Etiketler : istanbul marmara denizi deprem son depremler son dakika
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