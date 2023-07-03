Maltepe'de İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle caddeyi su bastı

Gülsuyu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde İSKİ'ye ait su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Olay nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi su altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İSKİ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalara başladı.