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03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:03:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:03:00

Maltepe'de İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle caddeyi su bastı

Kaynak: AA

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Maltepe'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusunun patlaması nedeniyle cadde su altında kaldı.

Gülsuyu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde İSKİ'ye ait su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Olay nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi su altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İSKİ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalara başladı.

Etiketler : maltepe iski su borusu patlama
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