Balçık robot hayat kurtaracak

Özellikle dar alanlarda manevra yapabilme ve şekil değiştirme yeteneği ile dikkat çekiyor. Esnek bir robot olan bu balçık, zorlu sağlık sorunlarına müdahale etmek üzere tasarlanmış. Örneğin; zehirli bir madde yutulduğunda robot mideye giderek, zararlı maddenin etrafını sarabilir ve zehirli sızıntıyı engelleyebilir. Ayrıca ilaçları vücudun belirli bölgelerine ulaştıracak ve zorlu cerrahi müdahalelerde doktorlara yardımcı olabilecek.