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14 Mayıs 2024 Salı 07:08:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 07:08:00

Balçık robot hayat kurtaracak

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Yeni geliştirilen balçık robot, esnekliği ve çok yönlülüğü ile tıbbi mucizeler yaratmayı vaat ediyor. Viskoelastik özellikleri sayesinde baskı altında şekil değiştirebiliyor; dokunduğunuzda katılaşıyor, elinizden akıp gittiğinde ise sıvılaşıyor.

Özellikle dar alanlarda manevra yapabilme ve şekil değiştirme yeteneği ile dikkat çekiyor. Esnek bir robot olan bu balçık, zorlu sağlık sorunlarına müdahale etmek üzere tasarlanmış. Örneğin; zehirli bir madde yutulduğunda robot mideye giderek, zararlı maddenin etrafını sarabilir ve zehirli sızıntıyı engelleyebilir. Ayrıca ilaçları vücudun belirli bölgelerine ulaştıracak ve zorlu cerrahi müdahalelerde doktorlara yardımcı olabilecek.

Etiketler : balçık manyetik tobot
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