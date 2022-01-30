Anlaşmayı imzalamaya hazırlar!

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30 Ocak 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 16:00:00

Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid: Türkiye'nin teklifini değerlendiriyoruz

Kaynak: AA

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40 yıldır Maldivler ve Türkiye işbirliğini devam ettiğini ifade eden Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid, Türkiye ile çeşitli konularda mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler'deki temasları kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

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Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid yaptığı konuşmada, diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1979'dan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Maldivler'e 4. kez ziyarette bulunduğunu ifade ederek, "Bu dostane ilişkilerimizin son derece önemli bir nişanesidir. Bu çerçevede ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi genişletmeyi de hedefliyoruz. Son 40 yılda Maldivler ve Türkiye işbirliğini devam ettirmiş ve karşılıklı çıkar konularında fikir teatisini sürdürmüş iki dost ülkedir. Bugün gerçekleştirilen görüşmeler, geleceğimizle ilgili önemli adımların başlangıcını temsil ediyor. Sayın Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkilerimiz konusunda bir toplantı gerçekleştirdik. Aynı zamanda basın toplantısından sonra da sayın bakanın başka programları olacak. Bu programlar sırasında sayın Bakan ile birlikte bir dizi önemli konuyu değerlendirme fırsatımız oldu. Eğitim, gençlik ve spor, sağlık, turizm, balıkçılık, tarım, çevre, iklim değişikliği gibi bir çok alanda farklı işbirliğini, terörizmle mücadele konusunda işbirliğini içeren görüşmelerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye hükümetine sağlamış olduğu destekten dolayı da teşekkürlerini ileten Shahid, "Bugün imzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşması, Maldivler ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri genişletmeyi hedefliyor. Özellikle sanat ve kültürel miras konularındaki işbirliğimizi geliştirecek, aynı zamanda yeni işbirliği alanlarının da belirlenebileceğine inanıyorum. Bu çerçevede Maldivler ve Türkiye arasında son derece önemli ekonomik iş birliği alanlarının da açılabileceğine inanıyorum. Bu anlaşmayla Maldivler ve Türkiye bu çerçevedeki işbirliğini daha sonraki adımlara taşıyabileceklerdir. Bu çerçevede ortak çabalarımız aynı zamanda çevrenin korunmasını da ön görecek şekilde genişletiliyor. Yine tarım işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu da bu alandaki iş birliğimizde deneyim paylaşımını sağlayacak olan bir mutabakat zaptıdır. Son olarak da Sayın Çavuşoğlu ve ben bir diplomasi akademileri arasında işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzaladık" diye konuştu.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Maldivler
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