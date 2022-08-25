VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
"Faizleri artırmak arz tarafındaki problemleri kötüleştirebilir"
Batı dünyasından Arakanlı Müslümanlara şiddeti durdurması için Myanmar'a çağrı
Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 137 bin artırıyor
"Toplumsal barışımızı zedeleyen ayrıştırıcı söylemler asla kabul edilemez"
Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'in sözlerine tepki
Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosunda
Rusya'dan Ukrayna'ya karşı Batı'yı kızdıracak hamle... Putin'in birliği ve aracı görüldü
DHL Türkiye'de Savunma ve Havacılık Direktörlüğüne Tamer Özmen atandı
Türkiye'nin Gözü Kulağı Bu Festivalde
Skandal sözlerin ardından şarkıcı Gülşen gözaltına alındı
İstanbul'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Sınır ötesine operasyon sinyali
Milyonlar bu haberi bekliyordu... EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi
İsrail maslahatgüzarı: İlişkilerde sonraki aşamaya geçildi
Pendarovski'den dikkat çeken çarpıcı sözler
Bayraktar TB2'den yeni rekor! 500 bin uçuş saatini tamamladı
İmam Hatiplileri hedef almıştı... Gülşen hakkında gözaltı kararı
Bruce Willis'in son filmi sinemaseverlerle buluşuyor
Türkiye İş Bankası 98 yaşında
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na EYT yanıtı
Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek
25 Ağustos 2022 Perşembe 15:01:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 15:27:00

Başkan Erdoğan, harekatın hedefini açıkladı: Tüm dünyaya ilan ediyorum!

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür." dedi. "Terör örgütlerinin başını Cudi'de, Garar'da, Tendürek'te ezdik, ezmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek Suriye'ye operasyon sinyali verdi.

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ahlat, asırlar boyunca Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapının muhafızı olmuştur. Hazreti Ömer'den Sultan Alparslan'a nice büyüklerin bize mirası olan bu şehir tıpkı Malazgirt gibi uzunca bir süre ihmal edilmiştir. Malazgirt'le birlikte Ahlat'ı da tarihi ve manevi ehemmiyetine uygun şekilde yeniden imar ve ihya ediyoruz.

Okçular Vakfımızın gayretleriyle sadece ecdadın mirasına sahip çıkmakla kalmıyor; nesilden nesle aktarılacak bir geleneği de burada yetiştiriyoruz.

Bazıları bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı, gençlerimizi teşvik ettiğimizi anlamıyor, anlamak istemiyor. Bu kesimlerin dünyanın dört bir yanındaki toplumların; üstelik bizim gibi binlerce yıllık da değil yaşadıkları coğrafyadaki birkaç asırlık varlıklarını anlamlandırmak için tarih ve kültür inşa çabalarını hayranlıkla takip ve takdir ettiklerini biliyoruz. Aynı kesimler konu Türkiye, Anadolu, İslam olunca tam bir mankurt tavrıyla küçümseyici, alaycı, horlayıcı bir tavır içine giriyorlar. Her ne kadar bunların imanından, vatanımıza olan aidiyetinden şüphe duysak da kendilerine ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz.

Ahlat ve Malazgirt düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür.

"KİMSE SALAVATTAN RAHATSIZ OLMASIN"

Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın. Meşrebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır. Sultan Alparslan, Malazgirt'te zafer kazandığında sadece Selçuklu'nun değil, Rum'u, Ermeni'si, Yahudi'siyle Anadolu'da herkesin geleceğini aydınlatan bir ışık yakmıştır.

HAREKAT MESAJI: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ, HEM DE HER YERE!

Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum.

Kendileri diledikleri zaman harekat düzenleyerek bize 'sakın ha' diyenlerin riyakarlıklarının farkındayız. Bu operasyonlara devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız, kimsenin toprağında gözümüz yoktur.

Etiketler : Okçular Vakfımızı Malazgirt Sultan Alparslan
‘Hep böyle olalım' mesajı

‘Hep böyle olalım' mesajı
Değerlerimizi kaybettik

Değerlerimizi kaybettik
70 bin kişilik koro

70 bin kişilik koro
Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı

Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı
Festival coşkusu

Festival coşkusu
'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci

'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci
Kadınlar için dondurma servisi

Kadınlar için dondurma servisi
İkinci kez annelik için geri sayımda

İkinci kez annelik için geri sayımda
Bodrum gecesi

Bodrum gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes