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04 Şubat 2024 Pazar 10:33:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 10:33:00

Malatya'da depremde hayatını kaybedenlerin ismi anıtta yaşatılacak

Kaynak: İHA

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Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına '6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı' yapıldı. Büyükşehir Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, çevre illerde hayatını kaybeden ve şehir mezarlığına defnedilen 133 kişi ile birlikte toplamda 1381 deprem şehidinin isminin anıtta yaşatılacağını söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da 1248 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi ise yaralandı.

Acıların hale taze olduğu kentte, çevre illerde hayatlarını kaybeden 133 kişi ile birlikte bin 381 deprem şehidinin isminin yaşatılması için '6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı' inşa edildi.

Depremlere ailesi ile birlikte Malatya'da yakalanan ve yaklaşık 90 gün Şehir Mezarlığı'ndan hiç ayrılmayan Büyükşehir Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, anıtın inşasıyla birlikte deprem şehitleri için her 6 Şubat'ta anma törenleri düzenleneceğini söyledi.

Etiketler : malatya deprem anıt
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