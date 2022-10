Maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan işçiler ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Amasra'da incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Patlamadan sonra sağ çıkan ve kurtarılan 58 madencimiz, şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz, kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var." dedi.

Yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 maden işçisi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye getirilen 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi görecek.

Maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı

Bartın'da patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden işçisi Öner Özmen, yaşadıklarını anlattı.

Evli ve bir çocuk babası 10 yıllık maden işçisi Özmen, AA muhabirine, arama kurtarma amacıyla şefleriyle ocağa indiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek eksi 350 kotuna indiklerini anlatan Özmen, "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Gittiğimizde arama kurtarmalar, amirlerimiz ve müdürlerimiz zaten olay yerindeymiş. Arkadaşlarımızın yanlarına biz de gittik." diye konuştu.

Özmen, normalde kendisinin çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Vardiyaya da kalabilirdim. Buradan saat 4 gibi çıktım hatta işe giden arkadaşlarımla vedalaştım. Vedalaştım derken; bir arkadaşımız vardı, elbisemi almaya gelmiştim, onu gördüm. 'Hayırlı işler' dedik birbirimize, gülerek gitmiştik. Mesaiye kalabilirdik.

Olayı duyar duymaz bütün madenci arkadaşlarımız, burada omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu, aşağıda hala çalışıyorlar. Herkes canla başla çalışıyor."

Her türlü cihazlarının bulunduğunu aktaran Özmen, "Her türlü önlem alınıyor ama beklenmedik, ani durumlar oluyor. Ani durumlarda bazı şeyler gelişiyor. Oksijen cihazlarımız, kişisel koruyucu aletlerimiz, her şeyimiz var, tamdır yani. Bunların denetlenmesi de yapılıyor. Her türlü önlem alınıyor, onlarda sıkıntı yok ama grizu farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

Patlamada yaralananlara ilk müdahale, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madenciye, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde ilk müdahalenin yapıldığı anların görüntüsünü paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE ekibi patlamanın ardından maden ocağında çalışan arkadaşlarına yardım etmeye koşan madencinin ilk müdahalesini yapıyor. Yer: Sahra Acil Müdahale Merkezi. Bu hafif yaralanmalar birer buruk sevinç. Geçmiş olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin, patlamadan yaralı kurtulan madenciye ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor.

Bartın'dan ambulans uçakla İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisine başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavisine başlandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Uzmanımız bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, 6 hastanın ambulans uçakla getirildiğini ve ilk tedavilerinin acil serviste yapıldığını söyledi.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor.

TTK'nin Zonguldak'ta konuşlu tahliye ekibi, 8 takım olarak maden ocağında arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Sağlık ekipleri de 2 ambulans uçak, 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ve 149 sağlık personeliyle çalışmalara katılıyor.

Tahliye ve arama kurtarma ekiplerince ocaktan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Olay yerinde kurulan Acil Müdahale Merkezi'nde de yaralılara müdahale ediliyor.

AFAD da yaklaşık 100 personel, 26 araç ve 3 koordinasyon tırıyla arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Türk Kızılayda görevli 60 personel ve 40 gönüllü de arama kurtarma çalışmalarına katılanlar ile madenci yakınlarına gıda desteğinde bulunuyor.

Çalışmalara, çeşitli sivil toplum kuruluşları mensupları da destek veriyor.

Polis ve jandarma ekipleri de ekiplerin rahat çalışabilmesi için bölgede görevlerini sürdürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden madenci yakınlarının ihtiyaçları karşılanıyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası çalışmalara katılan Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları, bölgede bekleyişini sürdüren madenci yakınları ile görevlilere, yiyecek ve battaniye desteğinde bulunuyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesindeki patlamanın ardından maden ocağına gelen aileler, yakınlarından haber alabilmek için bekleyişini sürdürüyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından madenci yakınları ile sahada görev yapan ekiplere sıcak çorba, çay, kek ve su gibi yiyecek içecek ikramı yapılıyor.

Türk Kızılay, gece vakti havanın daha da soğumasıyla ihtiyaç duyanlara battaniye de dağıtılıyor.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Başkanı Murat Kanlı, AA muhabirine, patlamayı haber alır almaz genel merkezin görevlendirmesiyle destek amaçlı buraya geldiklerini belirterek "Burada çay, çorba, kek, su gibi yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuyoruz. Allah böyle bir afet bir daha göstermesin." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Şubesinde gönüllü çalışan Kamil Kaya da vatandaşların bir nebze de olsa acılarını dindirmek adına yiyecek ve içecek ikramında bulunduklarını söyledi.

Dağıtımların gün boyu süreceğini bildiren Kaya, 50 kişilik ekiple çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ekipler, Bartın Devlet Hastanesi önünde bekleyen ailelere de yiyecek ve battaniye dağıtıyor.