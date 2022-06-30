Macron'dan Başkan Erdoğan paylaşımı

İspanya'nın Madrid şehrinde gerçekleşen NATO Zirvesi'nde görüştü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "birlik" mesajı verdi.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA BAĞLIYIZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafına yer veren Macron, Ukrayna'daki savaş karşısında Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı olduklarını ifade etti.

"ÇABA SARF ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Macron, iki ülkenin Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının ihracatını sağlayabilmek için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.