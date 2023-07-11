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11 Temmuz 2023 Salı 20:55:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 20:55:00

Lübnan İsrail'i, BM'ye şikayet etti

Kaynak: AA

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Lübnan, İsrail'i sınırdaki Gacar köyünü tamamen işgal etmesi nedeniyle Birleşmiş Milletlere şikayet ettiğini duyurdu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması ülkenin resmi haber ajansı NNA'da paylaşıldı.

İsrail sınırında bir kısmı Lübnan'a ait olan Gacar köyünün etrafına Tel Aviv yönetimi tarafından tel örgü çekildiğine yer verilen açıklamada, İsrail'in köyü ilhak etmeye çalıştığı ve bunun tehlikeli bir ihlal olduğu belirtildi.

Kuzey kısmı Lübnan'a ait olan köyün tamamının İsrail tarafından işgal edilmesiyle ilgili Lübnan Dışişleri Bakanlığının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine şikayette bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan topraklarından koşulsuz bir şekilde çekilmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin daimi olarak ihlal edilmesinin kınanması çağrısı yapıldı.

İSRAİL'İN İŞGAL ETTİĞİ GACAR KÖYÜ

İsrail'in 1967'den beri işgali altındaki Golan Tepeleri'nin yamaçlarına yer alan Gacar köyünün tamamı 17 Kasım 2010'a kadar İsrail'in fiili işgalinde kaldı.

İsrail daha sonra köyün kuzey bölümünden çekilip sadece güney kısmını elinde tutmaya devam etti; kuzey kısmında ise Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) konuşlandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü belirtmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemişti.

Etiketler : Lübnan İsraili sınır Gacar köyü işgal Birleşmiş Milletler şikayet Lübnan Lübnan-İsrail
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