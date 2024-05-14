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14 Mayıs 2024 Salı 07:04:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 07:04:00

Pedallar Bursa'da yeşil için dönecek

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Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olmaya hazırlanan Bursa OSBile BOSİAD, dünya çapında ünlü bisiklet yarışı Granfondo'yu Bursa'ya getiriyor.

Idea Factory Organizasyonu ile 26 Mayıs 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Granfondo Bursa bisiklet yarışının basın lansmanı gerçekleştirildi. Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, "Bu etkinlik sayesinde Bursa'nın tüm güzelliklerini keşfetme imkanı bulmanın yanı sıra Milli Mücadelemizin sembolü olan Mudanya Mütakeresi'ne ithafen bu kadim ilçeyi de bisikletle geçerek bağımsızlığımızın anlam ve önemine de vurgu yapacağız" dedi.

Yarış dolayısıyla bazı yolların trafiğe mecburen kapalı olacağına dikkat çeken Vali Yardımcısı Cevheroğlu, "Maalesef yapılan organizasyonda her seçiş bir vazgeçiştir diye belirli alanları trafiğe kapatmak zorunda kalıyoruz sporcu sağlığı için bunu yapmalıyız. Bizim burada amacımız hem spor hem tanıtım amaçlı. Halkın spor ve sporcuyu desteklediğimizi bilmeleri lazım. Trafik konusunda halkımız bize yardımcı olsun. Bütün sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu. Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Bursa OSB ve BOSİAD adına söz alan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan ise şunları söyledi: "Bizim amacımız Yeşil Bursa'nın hep yeşil kalması... Bursa OSB çevreyi korumak için kurulmuş bir sanayi bölgesi. Bunu da her fırsatta öne çıkarmaya çalışıyor ve tüm kente yayılması adına da Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması gibi önemli projeler hayata geçiriyoruz. Bugün tanıtım toplantısını gerçekleştirdiğimiz Granfondo Bursa da bizim çevreci ruhumuza birebir uyan bir etkinlik. İnsanlar havasının ve suyunun temiz olduğu bir ortamda spor yapmak istiyor. Bu etkinlikleri ne kadar çok desteklersek bu olanakların kamu nezdinde insanların daha fazla sorgulaması ve talep etmesini sağlayacağız. Türkiye'nin ilk OSB'si olarak, çevreye duyarlı projeler ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında dünya çapında ünlü bisiklet yarışı Granfondo Bursa'nın da amacına ulaşması diliyoruz."

Toplantıda Velo Bursa Bisiklet Takımı da, Bursa Valisi Halil Serdar Cevheroğlu'na ilk defa görücüye çıkan yeni sezon takım formasını hediye etti. Organizasyon sırasında ayrıca bisiklet sporunun özendirilmesine katkı sağlamak amacıyla şehit ailelerinin çocuklarına verilmek üzere hediye bisikletler de yetkililere teslim edildi.

26 MAYIS'TA BURSA OSB'DEN START ALACAK

Öte yandan 26 Mayıs'ta Bursa OSB'den start alacak Granfondo Bursa, sırasıyla Hasköy, Çekrice, Dereköy, Mirzaoba, Kaymakoba mahallelerinden geçerek antik bir kasaba olan Tirilye'ye uzanacak. Yarış, Tirilye'den Mudanya'ya kadar devam edecek, sonrasında Göynüklü ve Nilüferköy'den geçerek Bursa OSB yerleşkesinde sona erecek. Organizasyon, Milli Mücadelemizin sembolü olan, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren Mudanya Mütarekesi'ne ithafen bu kadim ilçeyi de bisikletle geçerek, bağımsızlığımızın anlam ve önemine de vurgu yapacak.

Etiketler : bursa bisiklet pedal
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