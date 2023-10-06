Kütahya'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Kaynak: AA
Kütahya'da ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ruhsatsız silah kullananlara yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Altıntaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ruhsatsız silah kullandığı belirlenen şüphelilere ait 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 273 mermi, 90 av tüfeği fişeği, 14 tabanca şarjörü ve 20 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Türkiye genelinde eş zamanlı denetim: 19 bin 275 sürücüye hız cezası
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
- Türkiye'ye alçakça iftiralarda bulunan HDP'li Temelli hakkın soruşturma
- Bakan Şimşek'ten yabancı yatırımcı mesajı: "Çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor"
- Kütahya'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
- ABD hem teröristleri eğitiyor hem de örgüte tırlar dolusu mühimmat gönderiyor