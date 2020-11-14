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14 Kasım 2020 Cumartesi 21:35:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 21:36:00

Kurtulmuş: Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar

Kaynak: DHA

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AK Parti Arnavutköy 5. Olağan İlçe Kongresinde konuşan Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin önünü kesmeye, Türkiye'yi yolundan çevirmeye çalışıyor. Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve ferasetli liderliğiyle yoluna devam ediyor" dedi.

Ak Parti Arnavutköy 5. Olağan İlçe Kongresi Arnavutköy Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili ile AK Partili belediye başkanları katıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında kongrede sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildi. Protokol konuşmaları öncesinde kürsü dezenfekte edildi. Protokol konuşmalarının ardından sahneye kurulan ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçe kongrelerine seslenmiş olduğu video izletildi.

"TÜRKİYE'Yİ YOLUNDAN ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Kongre döneminin kritik bir sürece denk geldiğini ifade eden Numan Kurtulmuş, “Dünyada siyaseten, ekonomik bakımdan, uluslararası ilişkiler bakımından, toplumsal düzen bakımından hatta halkların milletlerin kendi aralarındaki ilişkiler bakımından yeni bir döneme girmekte olduğumuza hiç şüphe yoktur. Her şey yeniden yapılıyor, yeniden yapılanıyor. Böyle bir ortamda özellikle dünyanın tarih boyunca merkezi olan Türkiye'nin içerisinde yaşadığı bu coğrafya yani Kafkaslar, Mezopotamya, Balkanlar, Akdeniz ve Karadeniz, bu bölgede, Türkiye'nin de merkezinde olduğu bu bölgede de her şey yeniden yapılanıyor. İçerisinde bulunduğumuz süreci çok iyi okumak ve anlamak mecburiyetindeyiz. Türkiye açısından içerisinde bulunduğumuz dönemin adını koymak gerekirse, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini yaşadığımız bir dönemden beraber geçiyoruz. Yedi düvel karşımıza geçmiş bütün bu coğrafyalardaki gelişmelerde Türkiye'ye fren yaptırmaya, Türkiye'nin önünü kesmeye, Türkiye'yi yolundan çevirmeye çalışıyor. Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve ferasetli liderliğiyle yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Oruç Reis araştırma gemisi ile Oruç Reis'e eşlik eden firkateynlerden bahseden Numan Kurtulmuş, “Oruç reis ve diğer gemilerimiz Akdeniz'de bütün bu baskılara rağmen aramalarını yapıyorlar. Kanuni İstanbul'dan törenle çıkarak Karadeniz'e gitti. Karadeniz'de Allah'ın izniyle daha çok doğalgaz ve petrol rezervleri bulacaktır. Oruç Reis gemisi gidiyor hem de en çok baskılara uğradığımız günlerde. Yanında firkateynler, üstünde Türk helikopterleri onun üstünde de Türkiye'nin savaş uçakları bu fotoğraf Türkiye'nin önlenemeyen yükselişinin fotoğrafıdır" şeklinde konuştu.

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