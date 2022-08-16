VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır
Başkan Erdoğan, Malezya Kralı'nı resmi törenle karşıladı!
Şehidin kanı yerde kalmadı: 18 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
SSB: S400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil
"Türkiye afetlerle mücadelede ve diğer konularda 23 yıl önceki Türkiye değildir"
Fransız gazetesi: Türk Havayolları krizin en büyük kazananı
AP Başkanı Metsola'ya Yunanistan'daki dinleme skandalına tepki çağrısı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Almanya'da nehirlerdeki düşük su seviyesi ekonomiyi tehdit ediyor
Beşiktaş, 18 yaşındaki Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandı
Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonu'nda 1 milyon 681 bin kök kenevir ele geçirildi
Akademi Ödülleri 50 yıl sonra Sacheen Littlefeather'dan özür diledi
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılanmasına başlandı
Konut Fiyat Endeksi haziranda yüzde 9,0 arttı
"Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü"
Antalya yabancıya konut satışında 68 ay sonra İstanbul'u geçti
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti
Atletizm Federasyonun 100. kuruluş yıl dönümünde gelen tarihi başarı
Devlet Tiyatroları yaz boyunca oyun sergilemeye devam ediyor
Gazprom, Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatının kışın 4000 doları aşabileceğini bildirdi
"Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacağız"
Malezya Hava Yolları'ndan 20 uçak siparişi aldı
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü
16 Ağustos 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 17:00:00

Kuraklıkla acı balda zehir etkisi arttı

ABONE OL

Bal uzmanı Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, acı balda zehir etkisinin kuraklığın etkisiyle arttığına dikkat çekti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) bal uzmanı Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Düzce'de kovanlardaki balı yiyen yavru ayının baygınlık geçirmesiyle gündeme gelen acı balda zehir etkisinin, kuraklığın etkisiyle arttığına dikkat çekti. Bölgede 'deli bal' olarak da adlandırılan balın tüketilmemesi uyarısında bulunan Kolaylı, "Kurak zamanlarda verimi artan deli balda toksinlerin miktarı da doğal olarak artıyor. Balları tüketen insanlarda da zehirlenmeler oluyor" dedi.

Etiketler : acı bal zehir kuraklık
Kendime ve çocuklarıma bakarım

Kendime ve çocuklarıma bakarım
Emziremeyeceğim diye korktum

Emziremeyeceğim diye korktum
7 yıllık evlilik bitti

7 yıllık evlilik bitti
Akşam yürüyüşü

Akşam yürüyüşü
Kaykaydan düştü kolunu kırdı

Kaykaydan düştü kolunu kırdı
Aşka ayıracak vaktim yok

Aşka ayıracak vaktim yok
Festivale TRT başlangıcı

Festivale TRT başlangıcı
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Yeni ikili

Yeni ikili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes