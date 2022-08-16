Kuraklıkla acı balda zehir etkisi arttı
Bal uzmanı Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, acı balda zehir etkisinin kuraklığın etkisiyle arttığına dikkat çekti.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) bal uzmanı Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Düzce'de kovanlardaki balı yiyen yavru ayının baygınlık geçirmesiyle gündeme gelen acı balda zehir etkisinin, kuraklığın etkisiyle arttığına dikkat çekti. Bölgede 'deli bal' olarak da adlandırılan balın tüketilmemesi uyarısında bulunan Kolaylı, "Kurak zamanlarda verimi artan deli balda toksinlerin miktarı da doğal olarak artıyor. Balları tüketen insanlarda da zehirlenmeler oluyor" dedi.
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