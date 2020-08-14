Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu" diyerek duyurdu: 65 bin eser ait olduğu topraklarda kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten, İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU YAPILMIŞTI, O TARİHİ ESERLER SERGİLENDİ



İzmir Menemen merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir ve Manisa’da cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirdikleri tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığı bilgisini aldı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler, dün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa’nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin Euro ele geçirildi. Yapılan operasyonun, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi. Eserler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Zanlıların, çalınmasın diye eserleri evlerinin bahçesine gömdüğü bildirildi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek.