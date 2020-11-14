14 Kasım 2020 Cumartesi 19:17:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 19:22:00
Koronavirüste yeni hasta sayısı 3116 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımda; Türkiye'de son 24 saatte 3116 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.
Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı. Bakan Koca, "Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız" dedi.
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