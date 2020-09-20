Köpek saldırısına uğrayan çobanın imdadına Jandarma yetişti
Kaynak: İHA
Tekirdağ Kapaklı'da köpeklerin saldırısına uğrayan çobanın yardımına jandarma ekipleri yetişti. Jandarma olayın şokunu üzerinden atamayan çocuğun elini yüzünü yıkayıp ailesine teslim etti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan genç çobanı koruyan jandarma personelleri, ardından sakinleştirmek için çocuğun elini yüzünü yıkayarak ailesine teslim etti.
Arazide çobanlık yapan genç çocuğu fark eden Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeklerin çocuğa ve beraberindeki koyun sürüsüne saldırdığını fark etti. Genç çobanı köpek saldırısından koruyan jandarma ağabeyleri, ardından sakinleştirmek için çocuğun elini yüzünü yıkayarak ailesine teslim etti.
"İYİ Kİ VARSINIZ’’
Jandarmanın bu hareketi Kapaklı Kaymakamlığı tarafından şu notla paylaşıldı:
"Jandarmamız her yerde. Köpeklerden korkup Kapaklı İlçe Jandarma Ekiplerine ulaşan minik kardeşimize koşan Jandarma ekiplerimiz kardeşimizi sakinleştirip yardımcı oldular. İYİ Kİ VARSINIZ’’
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