Konya'da kamyonet otomobille çarpıştı: 11 yaralı
Kaynak: İHA
Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki otomobil, Atakent Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklerken, aynı istikametten gelmekte olan T.K. idaresindeki kamyonet otomobile çarptı.
Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan 9 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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