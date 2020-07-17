Komandolar Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini bir bir imha ediyor

Komandolar Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini bir bir imha ediyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor.

Kahraman komandolar, terör örgütü PKK’ya ait mühimmat, el yapımı patlayıcı deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak tespit etti.

#PençeKaplan Operasyonunda, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 m uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak komandolarımızca tespit edilerek çok sayıda silah, mühimmat, EYP yapımında kullanılan patlayıcı malzeme imha edildi.https://t.co/63JMbXCQgQ#MSB #TSK pic.twitter.com/Fn0olUH46R — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2020

Mağara ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI: 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve ötesinde başarıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendiği açıklandı. Tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin paylaşımında "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.